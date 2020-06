Maria De Filippi, le dichiarazioni dell’ex allieva: “Com’è lavorare con lei”. Elodie ha un bellissimo ricordo della conduttrice durante il periodo di Amici

Maria De Filippi è una delle conduttrici più famose della Mediaset. Grazie al programma “Amici” ha da sempre un contatto diretto con i giovani, che le vogliono bene e che le sono grati per l’opportunità che hanno avuto di sfondare nel mondo della musica e del ballo. Tra questi c’è sicuramente Elodie.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini | come fare per essere come lei | FOTO

Maria De Filippi e il suo rapporto con Elodie ad Amici

La cantante ha ovviamente espresso belle parole per Maria, quando è stata ospite da Francesca Fialdini a Da Noi… A ruota libera, dove ha rivelato un po’ di dettagli sulla conduttrice. “Maria è una grandissima osservatrice” ha rivelato. “Quando lavori con lei, ti da la possibilità di poterti esprimere nel migliore dei modi. Come più ritieni giusto”.

Tra una confessione e l’altra, ha raccontato del periodo buio che ha trascorso quando non è riuscita a superare i provini per X Factor, rivelando al pubblico del piccolo schermo che per la delusione ha smesso di cantare per ben 4 anni. “Non avevo suberato le selezioni, con il senno di poi ho capito che non ero ancora pronta, e ci ero rimasta così male che avevo scelto di smettere di cantare. Non ho cantato per ben 4 anni, nemmeno sotto la doccia”.

LEGGI ANCHE –> La Pausini e la FOTO in costume di qualche anno fa | bellissima

Adesso però è tutta un’altra storia. Elodie ha una carriera che sta procedendo a gonfie vele e ciò significa che il destino ha fatto il suo corso. Era scritto da qualche parte che dovesse andare ad Amici e cominciare lì la sua carriera.

LEGGI ANCHE –> La Pausini e la FOTO in costume di qualche anno fa | bellissima