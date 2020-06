Melissa Satta, una bomba erotica, la canotta non trattiene nulla – FOTO

Melissa Satta esagerata sulla spiaggia. Foto di profilo e forme incontenibili in una mise che lascia poco all’immaginazione

Visualizza questo post su Instagram 🍀 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 9 Giu 2020 alle ore 2:14 PDT

Melissa Satta non ci sta di seno. La canotta sottilissima che indossa non riesce a trattenere le forme esagerate dell’ex velina. Lascia senza fiato l’ultima foto postata dalla compagna di Boateng che si trova sulla spiaggia.

Alle sue spalle il mare e tutto in primo piano lei, una vera bomba erotica. In un costume-canotta super succinto, lo sguardo perso nel vuoto, i capelli raccolti e forse una felpa raccolta sui fianchi.

Si mostra così su Instagram in uno scatto super sexy. La schiena completamente nuda ed un decolté strabordante che non riesce a stare “composto”. Lo scatto è di profilo e le forme di Melissa Satta sono evidenti, quasi eccentriche, impossibile non buttare gli occhi su quelle rotondità che si fanno notare senza nessuno sforzo.

Lei a corredo della foto mette solo un quadrifoglio, forse in segno di buon auspicio aspettando che tutto passi. I commenti si sprecato ed i complimenti arrivano a valanga per Melissa Satta che nei suoi post si mostra sempre in una forma fisica perfetta. E lo scatto conquista quasi 91 mila like.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Melissa Satta non vede l’ora di tornare in Sardegna

Visualizza questo post su Instagram 🐚 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 5 Giu 2020 alle ore 3:39 PDT

Melissa Satta con il mare c’è nata e c’è cresciuta. La bella ex velina è nata in Sardegna e proprio ultimamente ha confessato che non vede l’ora di tornare nella sua terra. Lo ha fatto in un video messaggio per Silvia Toffanin e per i telespettatori di “Verissimo”.

LEGGI ANCHE —> Naike Rivelli e i benefici della marijuana medica – FOTO

La compagna di Boateng ha incoraggiato tutti a resistere e a lasciarsi il brutto periodo che stiamo vivendo alle spalle. Da poco ritornata a Milano, era rimasta bloccata in Turchia a causa della pandemia.

“Invito tutti a non mollare. Ne stiamo uscendo. Io sono super positiva. Sono convinta che andrà sempre meglio. Non vedo l’ora di tornare in Sardegna a trovare mio papà, che non vedo da prima di Natale. Stay safe! Andrà tutto bene”.

E per tutti i telespettatori ha raccontato anche di essere tornata a studiare e a fare i compiti. Sì ma insieme a suo figlio Maddox che ha frequentato quest’anno la prima elementare.

LEGGI ANCHE —> Ilary Blasi cambia look, il parere via messaggio di Totti è esilarante – Foto

Visualizza questo post su Instagram 📸 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 22 Mag 2020 alle ore 4:32 PDT

“Siamo molto impegnati con la scuola – ha confessato Melissa Satta – Maddox sta facendo la prima elementare. Quindi anch’io mi sono rimessa a studiare con lui, a imparare a scrivere, a leggere. Facciamo un sacco di compiti”.