Un uomo, nella serata di ieri, si è barricato in casa ed ha minacciato di gettarsi nel vuoto insieme ai figli. Fortunatamente, grazie all’intervento delle forze dell’ordine e del sindaco, l’uomo è stato bloccato ed arrestato.

Momenti di paura a Rozzano, dove un uomo, dopo essersi barricato in casa, ha minacciato di buttarsi dal terzo piano insieme ai tre figli, di età compresa tra i 5 ed i 7 anni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno provato a convincere l’uomo a desistere. Su richiesta di quest’ultimo, come riporta Milano Today, presso l’abitazione è arrivato anche il sindaco del comune milanese, Gianni Ferretti. Determinante l’intervento del primo cittadino, che durante il colloquio con il 43enne, approfittando di una sua distrazione, è riuscito a mettere in salvo i bambini. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato poi arrestato dai militari dell’Arma con l’accusa di tentato omicidio, sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

