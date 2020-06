Naike Rivelli stranamente con gli slip, colore nuovo. Il motivo? – Foto

Naike Rivelli coglie di sorpresa i suoi followers su Instagram: uno scatto dove ‘stranamente’ indossa gli slip, sveliamo il perché

In una ipotetica hit parade delle foto più provocanti di Instagram, non si possono non inserire, senza dubbio, quelle di Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti, 43 anni, mantiene lo spirito ribelle (e il fisico) della gioventù e spesso utilizza i suoi scatti per attirare l’attenzione su temi importanti. Non sono rari i casi in cui le didascalie diventano lunghe dissertazioni rappresentanti provocazioni intellettuali. Ma certo, il mettersi in mostra è un’attitudine che si conferma con il passare degli anni. E lei stessa, spesso, spinge l’asticella sempre più in alto.

Naike Rivelli, con o senza slip che lato B

In questo caso, vediamo una foto che potrebbe, apparentemente, sembrare un passo indietro. Perlomeno rispetto alle ultime, dove davvero la provocazione era giunta a livelli forse mai toccati prima. Lo scatto ritrae Naike di spalle con degli slip di colore rosso. A parte il consueto lato B in forma smagliante, il motivo è probabilmente, per una volta, richiamare l’attenzione maggiormente su ciò che ha da dire, o comunque da mostrare nella foto.

Naike presenta infatti la pianta di canapa medica che ha cresciuto e curato in questo lungo periodo. Lei crede molto nell’utilizzo della marijuana a scopo terapeutico, una battaglia che porta avanti da tempo per la legalizzazione e i benefici che questa potrebbe apportare alla cura di pazienti alle prese con determinate patologie. Va detto anche che in sua compagnia, forse non sarebbe così facile rilassarsi…

