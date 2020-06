Pamela Prati,che succede al seno, in fase esplosiva – FOTO

Pamela Prati sta stupendo tutti pubblicando sui social network scatti bollenti e provocanti.

“L’anima è la nostra dimora; i nostri occhi sono le sue finestre, e le nostre parole i suoi messaggeri”: Pamela Prati ha accompagnato il suo scatto bollente con queste profonde parole. Il padre di questa massima è Kahlil Gibran. La showgirl ha pubblicato qualche ora fa uno scatto alquanto provocante mettendo in bella vista le sue ‘forme’. Pamela sta incantando i suoi fan con scatti interessanti e di assoluto livello. La classe 1958 è sicuramente tra le soubrette più amate dagli italiani. Sembrano passati anni da quando è scoppiato lo scandalo legato alle sue presunte nozze con Mark Caltagirone: la nostra televisione era letteralmente paralizzata sull’argomento e tantissime trasmissioni cercavano di scoprire l’identità dell’uomo e i dettagli sulle nozze. La stessa Pamela, qualche settimana dopo, ha confermato la non esistenza di Mark.

Lo scatto bollente di Pamela Prati su Instagram

Pamela Prati ha pubblicato uno scatto super provocante. Nonostante i 61 anni, la nativa di Ozieri ha messo in mostra un corpo da sballo nell’immagine in costume giallo. Tantissimi utenti stanno commentando con entusiasmo il post e Pamela sta anche rispondendo. Lo scandalo relativo alle presunte nozze è ancora vivo nella mente di tutti ma in diverse trasmissioni la sarda ha cercato di motivare e di giustificare la ‘storiella’. Da qualche giorno la showgirl sta pubblicando numerosissime foto in costume o al mare deliziano i suoi 287mila follower.

Qualche giorno fa la Prati ha postato uno scatto in riva al mare: lo sfondo è totalmente paradisiaco.