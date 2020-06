Nelle ultime settimane, infatti, si sta facendo sempre più insistente la voce di un partito di Giuseppe Conte, un movimento tutto suo

Nelle ultime settimane, infatti, si sta facendo sempre più insistente la voce di un partito di Giuseppe Conte, un movimento tutto suo. Il premier proverebbe a capitalizzare i consensi comunque positivi ottenuti in questi due anni, soprattutto nella gestione della pandemia. Il premier, così, si smarcherebbe da Pd e M5s dopo la fine di questa legislatura. Il rapporto con i 5s rimane, tuttavia, ben saldo. La redazione di Cartabianca, programma in onda su Raitre, ha affidato la parola agli italiani per capire quanto vale, ad oggi, un possibile partito del premier. Il risultato è stato positivo. Gli elettori pronti a votare la lista Conte sarebbero il 12,1%. Sarebbe una buona base su cui partire. Considerando le possibili alleanze con i Cinquestelle su tutti, la lista Conte allargherebbe i consensi di una coalizione opposta al centrodestra.

Partito di Giuseppe Conte, provenienza dei voti

Interessante osservare la provenienza elettorale dei voti della possibile lista Conte. Essa è soprattutto di provenienza del Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico ma prende anche una quota significativa di elettori dal centrodestra, quelli più moderati. Intanto, per quanto riguarda l’esito dei sondaggi relativi ai partiti presenti sulla scena politica di oggi, le tendenze del periodo sono confermate. Lega perde uno 0,3% attestandosi al 25% mentre il Partito Democratico arriva al 21,4% crescendo di mezzo punto percentuale e il Movimento 5 Stelle perde lo 0,3% e arriva al 17,2%.

Seguono Fratelli d’Italia con il 14,4% e Forza Italia al 7,6%. Per quanto riguarda i partiti piccoli Italia Viva è all’1,9% in crescita dello 0,4, la stessa percentuale persa da La Sinistra.