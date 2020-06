Un ragazzo prodigio aveva previsto l’epidemia in corso nel mondo diversi mesi prima che l’incubo cominciasse. “E ci sarà qualcosa di più grave a breve”.

Lui è un ragazzo prodigio con dalla sua già un diploma post-laurea in Microbiologia ayurvedica. Si chiama Abhigya Anand e ha 14 anni e coltiva moltissimi altri interessi, dedicandosi allo studio da autodidatta di praticamente qualsiasi cosa sappia scatenare la sua curiosità.

Tra l’altro questo adolescente si diletta anche con l’astrologia, dimostrando, spesso non con superstizioni ma con metodiche supposizioni scientifiche di riuscire a fare centro con le sue previsioni. ‘Il Fatto Quotidiano’ ha parlato di questa figura capace di suscitare interesse. Non capita tutti i giorni di vedere un ragazzo prodigio come Abhigya Anand. Ma lui fa parlare in particolare per delle sue previsioni che riguardano la pandemia in corso. Sembra infatti che il giovanissimo abbia previsto tutto quanto negli scorsi mesi, affermando che nel 2019 una malattia di portata imponente avrebbe sconvolto il mondo, a cominciare dalla Cina. Inoltre Abhigya avrebbe parlato anche della fine di questo incubo, facendo però riferimento ad un evento anche più grave e distruttivo del virus che sta tenendo l’intero pianeta in scacco.

Ragazzo prodigio, lui ha previsto l’epidemia ed un disastro che dovrà avvenire

Anand ha addirittura fatto delle date ben precise. “Tutto quanto sparirà il giorno 5 settembre 2020, dopo una decrescita iniziata a cominciare dal 31 marzo”. A suo dire poi l’uomo deve smettere di devastare la natura e di uccidere indiscriminatamente gli animali. “Questo comportamento genera karma negativo e fa arrabbiare la Madre Terra”. Una cosa che andrebbe assolutamente evitata nel periodo in cui si verificava una congiunzione fra Marte, Saturno, Giove e la Luna. Finiamo con delle brutte notizie. Infatti dal 20 dicembre a marzo 2021 ci sarà una nuova piaga per l’umanità, non meglio definita. “Stavolta sarà causato dall’allineamento di Giove e Saturno”.

