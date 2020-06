Ritrovata in Abruzzo lʼopera del noto street artist raffigura una donna in lutto ed era stata realizzata nel giugno 2018. Era stata rubata nel 2019

Ritrovata in Abruzzo la porta del Bataclan di Parigi rubata nel 2019. La porta riguarda la struttura che nel novembre del 2015 ha subito l’attentato terroristico che ha portato alla morte di 90 persone. Lʼopera raffigura un murale realizzato dal noto street artist Banksy e raffigura una donna in lutto ed era stata realizzata nel giugno 2018. La porta è sparita il 26 gennaio del 2019. L’hanno ritrovata i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica a Teramo, al termine di indagini condotte dalla procura distrettuale dell’Aquila.

Leggi anche > Gli Usa e la Merkel convinti che il virus tornerà

La porta ritrovata in Abruzzo

“Il ritrovamento – spiega il procuratore distrettuale dell‘Aquila Michele Renzo – è stato possibile a seguito di indagini condotte dalla procura distrettuale in collaborazione con gli organi di polizia e con la magistratura francese“. A diffondere la notizia del furto era stato lo stesso locale parigino noto come Bataclan, attraverso un post pubblicato su Twitter: “Oggi siamo profondamente indignati. Il lavoro di Banksy, simbolo di memoria e appartenenza per tutti, locali, parigini, cittadini del mondo, ci è stato sottratto”. Il ritrovamento assume uno spessore notevole dal punto di vista del valore materiale e anche simbolico. Il Bataclan è stato colpito da uno degli attentati terroristici più violenti degli ultimi anni avvenuto in Europa.

Leggi anche > De Sica, rissa con Carlo Verdone

Le due vicende sono chiaramente scollegate ma assume valore prezioso se si pensa a quello che è stato ed rappresenta oggi il Bataclan. La sua ristrutturazione e la sua rinascita è un simbolo della lotta al terrorismo non solo per la Francia bensì per tutto l’occidente.