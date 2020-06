Romina Power furiosa, la decisione inaspettata | Tutta colpa della Lecciso

Romina Power pronta a cambiare vita. L’indiscrezione arriva sui giornali e il gossip intorno ai Carrisi impazza

Sono i protagonisti indiscussi del gossip da sempre e comunque in Italia. Parliamo di Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Un triangolo amoroso che va avanti a colpi di faide, dispetti, ripicche silenziose ma non troppo. Sì perché poi tutto viene a galla ed i dissapori, le gelosie e le smanie di protagonismo arrivano alla ribalta.

Questa volta la protagonista è Romina Power, ex moglie di Al Bano, che secondo i ben informati starebbe facendo le valige per lasciare la Puglia. Lo rivela il settimanale “Di Più” e ne spiega anche il motivo. L’artista americana nutrirebbe dei sentimenti di risentimento verso Al Bano e soprattutto la sua attuale compagna, Loredana Lecciso.

Il motivo è ben preciso. La sua esclusione alla festa di compleanno del cantante di Cellino San Marco organizzata da Loredana per spegnere tutti insieme le sue 77 candeline. Tra gli invitati c’era anche il figlio Yari ma non la Power.

Una presunta esclusione dalla festa che Romina non ha affatto gradito e che le avrebbe fatto scattare questa decisione. Addio alla Puglia e alla vicinanza con il suo ex marito e la sua nuova famiglia.

Romina Power lascia la Puglia, il motivo dell’esclusione alla festa

Ma perché Romina Power sarebbe stata esclusa dalla festa di compleanno di Al Bano? Anche per questo ci ha pensato “Di Più” a dare una risposta. Secondo il settimanale la colpa sarebbe della lettera di auguri che la Power ha mandato ad Al Bano durante la sua partecipazione a “Domenica In”.

Lettera gradita ma non troppo. Secondo il cantante non c’era bisogno dei riflettori per l’invio del pensiero. Ha confessato, infatti, al settimanale “Oggi”, di essere “maldisposto”. Il motivo? “Siamo finiti su un filone gossiparo che non amo – ha confessato – Con gli autori gli accordi erano diversi, ma non li hanno rispettati. Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza”.

Non ha usato parole dolci Al Bano e ha detto come la pensa senza mezzi termini sulla sorpresa della sua ex. “Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata (…) Chiariamo una volta per tutte, io sono stato sposato per 30 anni con Romina, e poi è finita come sappiamo. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Quando mi esibisco con Romina sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi, per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra”.

Insomma il cantante di “Nel sole” ha levato di mezzo ogni fraintendimento puntualizzando che ora la sua vita di coppia è con Loredana.