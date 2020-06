Sabrina Salerno da sballo, completo intimo invisibile – FOTO

Sabrina Salerno, una 52enne esplosiva che sui social non smette di incantare con le sue meravigliose forme i tantissimi fan

Sabrina Salerno, classe 1958, non sa davvero cosa voglia dire il passare del tempo. Dalla sua pagina Instagram arrivano scatti bollenti in cui la showgirl e cantante genovese lascia tutti irrimediabilmente a bocca aperta. Ha infatti da poco pubblicato uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza mentre indossa un delizioso costume corallo che avvolge e quasi a fatica contiene la sua esuberante fisicità. Sorriso smagliante e sguardo positivo lancia anche un messaggio ai tuoi fan: “Tornerà il sole”, quasi a voler scacciare i pensieri tristi che hanno attraversato la mente di milioni di italiani in questo periodo.

Il misterioso personaggio famoso 21enne innamorato di Sabrina Salerno

Visualizza questo post su Instagram Baby Salerno al motor show di Bologna… La gioia negli occhi… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 26 Mag 2020 alle ore 12:00 PDT

In una recente intervista a Radio Rai Due la cantante di ‘Boys’ e ‘Siamo donne’ ha raccontato: “Mi è capitato un personaggio famoso in tutto il mondo di 21 anni fidanzato con una modella che ci ha provato sui social. Sono rimasta sconvolta. Non capisco come un ragazzo di 21 anni così famoso si sia preso quasi una ossessione per me”.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali, in costume: il lato B è da 3 punti

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Di fronte a una rivelazione così piccante è sicuramente tanta la curiosità…