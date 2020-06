Il virus tornerà: così il virologo Usa alla Stampa: ma con test e risorse si isola. Merkel e Macron scrivono a Ursula: prepariamoci per la prossima pandemia

Se ne parla da tempo. L’autunno è un pensiero che preoccupa i governi dei vari paesi del mondo già coinvolti nella pandemia. Esiste l’ipotesi molto concreta che il Covid-19 si presenti nuovamente. In un primo momento erano osservazioni svolte da virologi. Successivamente stanno iniziando ad arrivare le conferme istituzionali. “Le future infezioni sono inevitabili e si deve avere personale, test e risorse per identificare i casi e tracciare i contatti”. E’ la raccomandazione del virologo consigliere del presidente americano Trump Anthony Fauci, in un’intervista alla Stampa. In merito alla pandemia Fauci ha affermato: “A dicembre e gennaio i cinesi non sono stati molto trasparenti nel dare informazioni”.

Leggi anche > Mancata zona rossa, i pm sentono Conte

Il virus tornerà: Merkel e Macron si preparano

Chiamano all’attenzione anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron e altri quattro membri dell’Unione europea hanno deciso di spedire una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen per chiedere che l’Ue si prepari alla prossima ondata della pandemia. Francia e Germania pensano sia il caso di prepararsi per non farsi trovare impreparati e lo fanno con un atto formale. Le ipotesi iniziali dei vari virologi assumono, in tal modo, un peso più sostanziale in vista dell’autunno e con una crisi economica post covid ancora da affrontare del tutto.

Leggi anche > Covid, età media dei contagiati si abbassa

In questo la Germania segue la tradizione. I tedeschi cercano sempre di prepararsi al peggio. E’ la loro storia che lo dice e anche con la pandemia è il paese che ha subito meno conseguenze grazie alla base sanitaria che si è ritrovata.