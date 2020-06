Antonella Mosetti, che “balcone”: Video bollente davanti allo specchio

Antonella Mosetti stuzzica la fantasia dei fans mostrando il suo “balcone” in un video bollente girato davanti allo specchio.

Visualizza questo post su Instagram All in order 🌪 11/6/20 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🎪 (@antonellamosetti) in data: 11 Giu 2020 alle ore 2:57 PDT

Antonella Mosetti stuzzica la fantasia dei fans con un video bollente in cui mette in mostra il decolletè. Nel video che ha ottenuto quasi 15mila visualizzazioni, la showgirl ammicca davanti allo specchio regalando uno spettacolo di femminilità e sensualità. Con i capelli alzati, il make up perfetto, un body nero con una profonda scollatura e un jeans, la Mosetti tira fuori tutto il suo sex appeal con cui continua a far girare la testa a tutti i suoi fans.

Antonella Mosetti in versione sexy cowgirl

Stupefacente anche in versione coywgirl. Antonella Mosetti cambia look ma resta sempre assolutamente bellissima. Capelli sciolti e mossi, stivali, pantaloncini e giubbino rendono l’immagine della showgirl più aggressiva, ma sempre super sensuale. Una foto che è piaciuta davvero tanto ai suoi fans che, tra i vari commenti, scrivono: “Queen”, “sempre perfetta”, “superlativa”, “devastante”, “mi hai rubato il cuore”, “sei una favola”.

Con un look nuovamente femminile, la Mosetti lancia poi un messaggio a tutti gli haters. “La gente pensa che sei un giocattolo ma non sa che giochi quando vuoi”, accompagnando il tutto da uno sguardo magnetico. L’ex ragazza di Non è la Rai, dunque, continua a far sognare tutti con la sua statuaria bellezza.