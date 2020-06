Laura Torrisi, serie di foto da infarto, che bellezza – FOTO

Laura Torrisi sta pubblicando su Instagram una serie di foto da infarto: l’attrice è bellissima

Laura Torrisi è una donna incantevole. L’attrice ha raggiunto la popolarità nel 2006 partecipando al ‘Grande Fratello’: la siciliana è stata eliminata in semifinale. Dopo la grande performance da protagonista in ‘Una moglie bellissima’ ha iniziato una relazione con Leonardo Pieraccioni, il regista della pellicola. La storia con il nativo di Firenze è durata fino al 2014: Laura ha avuto anche una figlia con lui. La Torrisi ha preso parte anche a fiction di successo come ‘L’onore e il rispetto’, ‘Le tre rose di Eva’ e ‘Il peccato e la vergogna’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Rita Dalla Chiesa al mare da giovane: irriconoscibile e bellissima – FOTO

Laura Torrisi infiamma i social con scatti di livello su Instagram

Visualizza questo post su Instagram 🦋 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 11 Giu 2020 alle ore 8:55 PDT

Non ci sono aggettivi e parole per descrivere la bellezza e la sensualità di Laura Torrisi. La catanese è una delle attrici più amate del panorama italiano ed è molto seguita sui social: il suo account Instagram annovera ben 1,3 milioni di follower. Qualche ora fa Laura ha postato sul noto social network uno scatto di assoluto livello, mettendo in mostra le sue ‘forme’ ma senza volgarità. L’outfit è una bomba mentre la sua posa è seducente. Il post ha collezionato in pochissimo tempo più di 28mila likes. L’ex moglie di Pieraccioni, qualche giorno fa, pubblicò una foto super su Instagram mettendo in mostra un décolleté da infarto in un campo di grano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michelle Hunziker: bellezza in un prato, e che sorrisi – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram 1 Giugno, con quel sorriso lì ☀️🌾 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 1 Giu 2020 alle ore 12:57 PDT

I post della Torrisi conquistano sempre tantissimi ‘likes’ e commenti. Laura si diverte anche a rispondere ai commenti dei suoi numerosissimi fan.