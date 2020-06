La mappa regione per regione dell’epidemia: bilancio all’11 giugno

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il bollettino e la mappa regione per regione in merito all’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia.

Il Dipartimento della Protezione Civile nel pomeriggio, come di consueto, ha aggiornato il quadro sanitario relativo all’epidemia da coronavirus. Non si arresta la crescita dei casi positivi che ha superato la soglia delle 236mila unità, ma gli incrementi nelle ultime settimane sono ben lontani da quelli registratisi tra marzo ed aprile. In calo, come ormai da oltre un mese, i soggetti attualmente positivi ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Purtroppo anche oggi si è registrato un aumento dei decessi.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio all’11 giugno, oltre 300 nuovi casi

Intorno alle 18 è arrivato l’aggiornamento della Protezione Civile sullo stato dei contagi in Italia da coronavirus. A quasi quattro mesi dal primo caso positivo al coronavirus nel nostro Paese, sono ad oggi 236.142 i soggetti risultati positivi al tampone, ossia 379 in più di ieri. In calo, invece, i soggetti attualmente positivi che risultano essere 30.637, ossia 1.073 in meno di ieri. Decresce anche il numero dei pazienti, le cui condizioni hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva: 236ad oggi e 13 in meno rispetto a ieri.

Le persone guarite dall’inizio dell’emergenza salgono, come riporta la nota, a 171.338 con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.399 unità. Non si arresta l’aumento dei decessi in Italia che hanno raggiunto i 34.167 con un incremento di 53 morti segnalati da ieri.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, giovedì 11 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 90.932 – 16.374 – 57.218;

– Piemonte – 30.958 – 3.988 – 23.787;

– Emilia Romagna – 27.995 – 4.192– 21.803;

– Veneto – 19.199 – 1.964 – 16.313;

– Toscana – 10.158 – 1.079 – 8.558;

– Liguria – 9.864 – 1.514 – 8.100;

– Lazio – 7.889 – 776 – 4.596;

– Marche – 6.751 – 992 – 4.857;

– Campania – 4.837 – 430 – 3.797;

– Puglia – 4.513 – 530 – 3.516;

– Trento – 4.441 – 464 – 3.906;

– Sicilia – 3.455 – 279 – 2.327;

– Friuli Venezia Giulia – 3.287 – 342 – 2.833;

– Abruzzo – 3.267 – 453 – 2.275;

– Bolzano – 2.606 – 292 – 2.215;

– Umbria – 1.436 – 76 – 1.334;

– Sardegna – 1.362 – 131 – 1.188;

– Valle d’Aosta – 1.191 – 144 – 1.041;

– Calabria – 1.161 – 97 – 1.012;

– Molise – 439 – 23 – 300;

– Basilicata – 401 – 27 –362.

Nessun nuovo decesso a Trento e Bolzano ed in nove regioni del nostro Paese. Non sono stati registrati casi di contagio nelle ultime 24 ore, come emerge dalla mappa odierna, in Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Molise.

