Massimo Ghini commuove la Rai: “Ho iniziato a mentire”

Massimo Ghini, l’attore italiano svela un segreto a Io e Te: “Ho provato la solitudine e ho iniziato a mentire…”. Con queste parole ha commosso tutti

Qualche giorno fa Massimo Ghini è stato ospite al programma televisivo Rai Io e Te e per la prima volta ha svelato un segreto, un evento che gli ha recato molto dolore nel corso degli anni. Da piccolo ha vissuto la separazione dei suoi genitori e per questo ha sofferto molto soprattutto perché si è chiuso nella solitudine più totale. “I miei genitori – spiega – si sono separati quando avevo tre anni. – prosegue – All’epoca le famiglie allargate non erano viste di buon occhio. Oggi è diverso. I compagni di scuola e gli insegnanti mi facevano sentire diverso”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Viki Odintcova | modella da più di 5 mln di followers | “Ecco perché” FOTO

La solitudine di Massimo Ghini

L’infanzia per l’attore Ghini non è stata facile. Dopo la separazione dei suoi genitori, avvenuta quando lui aveva solo 3 anni, ha dovuto subire prese in giro da parte dei suoi compagni. “Ho provato la solitudine. Il libretto delle giustificazioni lo firmava mia madre, ma a scuola erano continui rimproveri. – rivela in tv – Non era accettato. Così ho iniziato a mentire, falsificavamo la firma di mio padre, anche se lui non abitava più con noi”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Carlo Cracco cambia vita. Il ritorno alla terra e alle sue radici

Con le sue parole l’attore ha commosso non solo il pubblico a casa ma anche il presentatore Diaco. Il 1979 è l’anno di svolta di Massimo Ghini, prima con Speed Cross poi con Segreti segreti. Da lì la scalata verso il successo. L’attore ha un sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe fare un show in Rai”. All’età di 66 anni ha voglia ancora di imparare e di stupire.