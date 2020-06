Michela Quattrociocche una dea orientale, solo sensualità – Foto

Michela Quattrociocche, una dea orientale: l’attrice sempre più bella sui social lascia tutti senza parole. I fans la esaltano, foto.

Visualizza questo post su Instagram @brosway_jewels Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 11 Giu 2020 alle ore 12:00 PDT

Sono passati anni da quando una giovanissima Michela Quattrociocche faceva sognare migliaia di ragazze con i film Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare in cui recitava accanto a Raoul Bova. Due film che le regalarono un grandissimo successo. Da allora sono passati diversi anni. Michela Quattrociocche oggi è mamma di due bambine, si è da poco separata dal marito Alberto Aquilani ed è sempre più bella.

Nella foto che vedete qui in alto, mostra tutto il suo fascino orientale. Il suo splendido viso è ornato dai lunghi capelli scuri e lisci mentre il look è semplice, elegante e raffinato esattamente com’è elegante e raffinata la sua bellezza. Nella foto, infatti, la Quattrociocche indossa una lunga gonna verde e una semplice canotta. Tanto è bastato per scatenare i fans che hanno ammirato la sua bellezza.

Michela Quattrociocche con i tacchi a spillo sul bordo della finestra

Visualizza questo post su Instagram Abituati ad essere gentile non per il beneficio altrui ma perché ti nobilita Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 8 Giu 2020 alle ore 6:04 PDT

“Abituati ad essere gentile non per il beneficio altrui ma perché ti nobilita” scrive la Quattrociocche nella didascalia che accompagna la foto in cui è seduta su un bordo della finestra mentre indossa delle scarpe con i tacchi. Tantissimi anche i commenti ricevuti in questo caso e tra i tanti spicca quello della collega e amica Laura Chiatti. “Tu sei nata gentile e bellissima”, scrive la moglie di Marco Bocci.



