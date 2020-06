Più bella che mai, Miriam Leone ammalia tutti con i suoi recenti post su Instagram. L’attrice siciliana risplende di luce propria ed è una vera meraviglia.

Su Prime Video Miriam Leone è la assoluta protagonista de ‘L’Amore a Domicilio’. Si tratta di una serie televisiva nella quale abbandona i panni di

Veronica Castello ed il correlato ruolo di femme fatale.

Infatti se nella serie tv esclusiva di Sky la 35enne attrice originaria di Catania aveva ammaliato tutti con la sua spregiudicatezza, ora la bellissima Miriam fa proseliti sfoderando armi diverse con il suo nuovo personaggio, Anna. Come la sua semplicità, contorniata però dal solito sorriso incantevole e da un paio di occhi come nessun’altra.

Miriam Leone, i suoi scatti sono stupendi

Lei si rivolge così ai suoi tanti followers su Instagram. “L’ Amore a domicilio è su @primevideoit. Grazie per i messaggi che mi ha mandato chi lo ha visto già ieri(è sempre emozionante questa cosa!). Per chi avrà voglia di godersi una commedia romantica e divertente vi aspettiamo sugli schermi dei vostri migliori televisori, seduti sui vostri divani preferiti. P. S. questa foto di backstage è stata scattata in uno dei rari momenti di libertà di Anna”.

