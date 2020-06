Paul McCartney tuona contro il governo italiano: “E’ scandaloso”

Paul McCartney, il leader della band più amata di tutti i tempi, i Beatles, tuona contro il governo italiano per il mancato rimborso dei biglietti per i concerti annullati causa covid19

Sir Paul McCartney avrebbe dovuto tenere due concerti in Italia nei prossimi giorni: uno a piazza del Plebiscito a Napoli, l’altro il 13 giugno in occasione del Lucca Summer Festival. Com’è noto a tutti, gli spettacoli di qualsiasi genere sono stati sospesi, rinviati o annullati a causa della pandemia da Coronavirus.

Ora immaginate di aver già comprato il biglietto da tempo, di aver pianificato la vostra serata indimenticabile, di aver sborsato denaro per evitare la sorpresa amara di non trovare disponibilità. Certo, è deludente non poter assistere ad uno show tanto atteso ma pensate quanto possa essere più cocente la delusione sapendo che non avrete nemmeno diritto ad un rimborso.

E’ proprio così. In Italia, infatti ci si dovrà accontentare di un voucher spendibile entro 18 mesi per manifestazioni future organizzate solo dalla stessa società che ha pianificato l’evento al quale si voleva andare.

Leggi anche >>> COVID19: CONCERTI E SPETTACOLI ANNULLATI. NESSUN DIRITTO A RIMBORSI

L’ex Beatles Paul McCartney: “I fan degli altri paesi sono stati totalmente rimborsati”