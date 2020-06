Drammatico schianto in auto: giovane madre muore mentre rientra dal lavoro

Una giovane madre di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale consumatosi sulla strada Dogana, in provincia di Viterbo, nel pomeriggio di ieri.

Una giovane madre di 30 anni è morta nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, in un incidente stradale consumatosi al chilometro 8 della strada Dogana, tra Montalto di Castro e Tuscania, in provincia di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Il Messaggero, la vittima stava rientrando in auto da lavoro, in un supermarket di Tuscania, quando improvvisamente si sarebbe schiantata frontalmente con un camion. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla 30enne. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per la giovane madre, di cui è stato possibile solo costatarne il decesso. Illeso, ma sotto shock il conducente del camion.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale rimuovendo i veicoli coinvolti nel sinistro. Per permettere le operazioni di soccorso e dei pompieri, il tratto è rimasto chiuso per diverse ore. Sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

La vittima, come riferisce Il Messaggero, residente a Montalto di Castro, lascia due bambini piccoli di 3 e 6 anni.