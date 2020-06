Una Anna Tatangelo incinta fa capolino sul web. L’immagine mostra la cantante originaria della provincia di Frosinone con le rotondità della gravidanza.

Passano gli anni ma lei resta sempre amatissima e non manca mai poi l’assillante interrogativo. Ovvero: ma è oppure no Anna Tatangelo incinta? Intanto c’è da dire che il gossip sul conto della 33enne contante originaria di Sora, in provincia di Frosinone, nelle ultime settimane imperversa principalmente per via della notizia che ormai conoscono anche i sassi. Ovvero la fine della sua lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio.

I due si sono detti addio per la seconda volta, dopo essere stati insieme dal 2005. Ma già in precedenza la coppia aveva dovuto affrontare una crisi, poi superata dopo alcuni mesi. Questa volta però la rottura è definitiva. E si dice che questo sia avvenuto perché lei pare desiderasse avere un altro figlio oltre a volersi anche sposare. Propositi che Gigi D’Alessio non se la sarebbe sentita di soddisfare. I due hanno avuto un primo figlio nel marzo del 2010, Andrea.

Anna Tatangelo incinta, la foto che mostra la cantante col pancione

Visualizza questo post su Instagram È veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole ☀️🌸 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Apr 2020 alle ore 7:50 PDT

Andrea che ora sta trascorrendo la quarantena in compagnia della mamma. Nel frattempo è spuntato dai meandri del web una foto che ritrae Anna Tatangelo incinta proprio di Andrea. Era il 2009, sul volgere di fine anno, quando una giovanissima Anna – allora 23enne – si fece ritrarre con il pancione.

E già allora l’immagine destò la commozione di tutti. È così anche stavolta, ad un decennio di distanza. E tutti si chiedono quando accadrà di nuovo.