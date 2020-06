A Pechino, capitale della Cina, si è registrato un nuovo caso di coronavirus dopo 56 giorni in cui non erano stati segnalati contagi locali in tutto il Paese dell’ est dell’ Asia.

A Pechino, in Cina, è stato segnalato un nuovo caso di Covid-19 dopo 56 giorni in cui non erano stati registrati casi di contagi locali del virus. Si tratta di un solo caso ma è comunque un dato preoccupante che allarma la comunità scientifica di tutto il Paese del Dragone. In un tweet sui social netowrk del ‘Quotidiano del popolo’ si legge: “Pechino ha registrato mercoledì scorso un nuovo caso confermato di coronavirus”. Il tweet del giornale cinese ha citato le autorità locali. Secondo la Cgtn che ha citato un funzionario locale, si tratta di un 52enne del distretto di Xicheng, che è stato immediatamente trasferito in un ospedale della capitale. Due persone che sono state a stretto contatto con quest’uomo sono “sotto attenta osservazione medica”. Secondo la commissione sanitaria del distretto, aggiunge la Cgtn, le due persone sono risultate negative ai primi test basati sugli acidi nucleici.

LEGGI ANCHE -> Approvato il Family Act, tutte le novità per le famiglie

Il ministero della Sanità di Pechino: “In tutta la Cina sono 11 i casi di contagio, tutti importati”

Il ministero della Sanità della capitale ha fatto sapere che in tutta la Cina sono 11 nuovi casi, tutti importati. Secondo il ministero che ha sede a Pechino, i sei contagi sono stati registrati a Shangai, tre nella provincia di Canton, uno a Tianjin e un altro a Fujian.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, americani divisi su possibile ritorno della pandemia

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nessuna vittima, invece, è stata registrata nelle ultime 24 ore, con il numero dei decessi che resta fermo a 4.634. I contagi in totale sono 83.057.