Coronavirus, americani divisi su possibile ritorno della pandemia

Secondo un sondaggio della CNN, i cittadini americani sarebbero divisi sul pensiero di un ritorno virulento della pandemia da coronavirus

La situazione coronavirus in America segna ancora un bollettino ai limiti della tragicità. L’anelito ritorno alla normalità per non sfiacchire ulteriormente l’economia stellata ha portato ad un allentamento delle misure della quarantena.

La decisione è stata presa dal primo rapprsentante della Casa Bianca, Donald Trump, il quale ha dato il suo benestare ad ua riapertura parziale. Come accaduto per l’Italia, anche l’America sposa il pensiero della prudenza sulla ripartenza. La pandemia è ancora in atto e il numero di contagiati resta importante. L’America infatti è al primo posto della tragica classifica degli Stati più colpiti al mondo, seguita a ritmi elevati dal Brasile (740.000 malati).

Il volto più noto dei virologi della bandiera a stelle e strisce, Anthony Fauci ha messo in riga i cittadini in vista della riapertura, invitandoli a mantenere la concentrazione. Distanziamento sociale e mascherine sono le due parole d’ordine necessarie per scongiurare un’eventuale seconda ondata dei contagi.

Negli USA l’allentamento delle misure di sicurezza ha diviso, secondo un sondaggio della CNN i cittadini su un possibile ritorno accelerato della pandemia. Circa il 46% degli intervistati crede che il coronavirus ritorni ad essere letale. La restante parte resta ottimista, certa che l’emergenza sarà solo un lontano ricordo.

Coronavirus, la situazione dei contagi in America

Gli Stati Uniti d’America registrano ad oggi circa 2 milioni di casi di positività da coronavirus. Le risalite del numero dei contagiati delle ultime 48 ore hanno fatto riflettere il governo. I nuovi casi si sono verificati in ben 9 stati .

Tra questi il Texas, North Carolina, South Carolina, Oregon, Arkansas, Mississipi, Utah e Arizona si trovano ancora alle prese con nuovi focolai di contagio.

Il Coronavirus in queste zone ha raggiunto picchi inaspettati. Si è arrivati a contare addirittura più di 2.000 nuovi casi positivi solo nel Texas nel giro stretto di 72 ore.

Il segnale della presenza del Sars-Cov-2 è ancora forte e probabilmente la riapertura annunciata dovrà rivedere alcuni punti sul tavolo di discussione della Casa Bianca.

