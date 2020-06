Coronavirus, nuovi casi nel cluster di Roma: le ultime

Coronavirus, preoccupazione nel Lazio per i nuovi contagi emersi dal cluster dell’IRCSS San Raffaele: casi in aumento

Grande preoccupazione a Roma e in tutto il Lazio per il nuovo focolaio di Coronavirus partito dall’IRCCS San Raffaele Pisana. Procedono le verifiche e i tamponi sui pazienti riconducibili al cluster. I casi sono in aumento e portano fino alla provincia di Rieti. Mercoledì mattina, trovati altri 8 casi positivi riconducibili, facenti parte del comune di circa 4mila abitanti di Montopoli Sabina.

Coronavirus, in aumento i casi del cluster dell’IRCCS San Raffaele a Roma

Il tutto, come ormai noto, è partito da un paziente della struttura sanitaria romana deceduto per Covid. I casi totali riconducibili al cluster sono adesso 71. Ma il focolaio, dalle prime scoperte avvenute il 5 giugno, non è ancora stato isolato. La Regione Lazio e l’Asl Roma 3 stanno procedendo a effettuare tamponi su tutti i potenziali contatti. All’appello, mancano ancora oltre 700 tamponi.

Non è finita qui. Stando alle ultime notizie, la Asl Roma 5 ha comunicato che sono risultati positivi al virus nove cittadini residenti nel comune di Guidonia. Si tratta di persone residenti nello stesso stabile e appartenenti allo stesso nucleo familiare. Tra i contagiati, anche un appartenente alle forze dell’ordine. Questo ha costretto l’amministrazione comunale a effettuare la temporanea sospensione di tutti i servizi al pubblico e di verificare tutti i contatti dell’agente infetto per i dovuti controlli.

