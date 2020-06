Dayane Mello una bellezza rara e mondiale, costume da infarto – Foto

Dayane Mello, la modella brasiliana, si mostra su Instagram in un succinto bikini, in spiaggia come una dea uscita dalle acque

Dayane Mello non rinuncia a mettere in mostra le sue forme su Instagram. Fisico scultoreo e forma strabiliante, una vera icona di stile e bellezza. Nel suo ultimo scatto social sembra una venere uscita dalle acque. Una bellezza rara e mondiale e con un costume da infarto.

La modella brasiliana che da diversi anni lavora in Italia si dedica a sé stessa e al suo pubblico con il quale condivide diversi momenti della sua vita. Una giornata al mare, bikini giallo e sfumature multicolor ed è subito un pubblico impazzito per la sua bellezza disarmante. Slip al filo di spago e triangoli troppo piccoli per contenere le sue forme esagerate.

Archiviato il flirt con Stefano Bettarini, a quanto sembra durato pochissimo, la protagonista di diverse campagne pubblicitarie di brand mondiali e marchi di intimo come Yamamay e Intimissimi, continua a far sognare in questa estate che per lei si preannuncia a dir poco caliente.

Lei cita Paolo Coeloho e scrive: “Life is short. Kiss slowly, laugh insanely, love truly and forgive quickly. @paulocoelho 🏖☀️” ed i suoi utenti si sprecano con gli apprezzamenti. Uno su tutti commenta: “Venere uscita dalle acque del mare in tutto il suo splendore e bellezza 💋 Fisico statuario splendido perfetto da incanto e estasi 🖤”.

Ma la bella e formosa modella ha deliziato i suoi fan con un balletto davvero bollente.

