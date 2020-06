Diletta Leotta, nonostante il momento buio che sta passando, non perde la voglia di sorridere e il buon umore. Ecco perché i suoi fan la adorano

Diletta Leotta torna a sorridere. Dopo aver passato giorni bui a causa del furto che ha subito nella propria abitazione, la conduttrice televisiva ha deciso di lasciarsi il brutto momento alle spalle. Proprio riguardo al furto, avvenuto nella sua casa di Corso Como a Milano, molti settimanali hanno indicato la cifra di soldi rubata che ammonterebbe a 160 mila euro. La donna ha smentito tutto con un messaggio su Instagram scrivendo: “Tempismo e fantasia. I settimanali sanno cose che io non so. Nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa – si legge – Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi, non c’eravate. – ironizza – I ladri dovevate immortalare, ci saremmo divertiti tutti di più”.

Diletta Leotta torna a sorridere in un abito strepitoso

Diletta Leotta non si perde d’animo. Nonostante le varie voci, sembra essere sempre di buon umore e ai suoi fan, che le sono stati vicini in questi giorni, regala un sorriso davvero dolce. “E comunque il sorriso e il buon umore non me li porta via nessuno” è la sua didascalia dell’ultima foto Instagram. La donna appare in un abito davvero strepitoso, rosa confetto.

“Sorridi sempre, fossero tutte come te”, “Che confettina”, “Mamma mia come sei bella”. Commentano i fan preoccupati per la Leotta.

Mai perdere il sorriso, insegna la bella Leotta. Sarà per questo che i suoi fan la adorano?