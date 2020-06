Elenoire Casalegno si spoglia, che fisico – FOTO

Elenoire Casalegno infiamma i social postando uno scatto in costume e mettendo in mostra un fisico magnifico.

Elenoire Casalegno è una conduttrice italiana. Nella sua straordinaria carriera ha condotto programmi come ‘Festivalbar’, ‘Scherzi a parte’ e il ‘Pranzo della domenica’. Nel 2016, la nativa di Savona ha partecipato alla prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ ed è stata eliminata in semifinale. Dopo una lunga storia (e matrimonio) con Sebastiano Lombardi, la bella Elenoire si è legata sentimentalmente ad Andrea, un broker finanziario. La Casalegno ha un grosso seguito su Instagram: il suo account vanta più di 815mila follower. La 44enne ama condividere scatti sensuali mettendo spesso in mostra il suo bel fisico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Miriam Leone si supera, l’immagine più bella del web, bellezza – FOTO

Elenoire Casalegno mette in mostra il suo fisico

Elenoire Casalegno ha stupito tutti i suoi fan pubblicando uno scatto alquanto particolare e piccante. La bella conduttrice è in forma smagliante e ha voluto mostrare parte del suo corpo. Per guardare la foto della nativa di Savona clicca su successivo.