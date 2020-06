Emma Marrone ad X Factor, cosa ne pensa Maria De Filippi

Emma Marrone sarà una dei quattro giudici del talent show. E tutti sono curiosissimi della reazione della sua madrina artistica. Lo ha rivelato da Cattelan

Emma Marrone è pronta per una nuova e frizzante avventura. Sarà uno dei giudici di X Factor 14. Le voci sulla sua presenza erano state diverse, poi la conferma nell’ultima puntata del programma di Alessandro Cattelan, EPCC LIVE, durante la quale è stata presentata al pubblico la giuria del talent Sky.

Accanto a Emma ci saranno Manuel Agnelli, Mika e il rapper Hell Raton. Ogni giudice sceglierà tre concorrenti da portare sino ai Live. Emma è entusiasta ma anche molto emozionata. Lei coach del resto lo è già stata, con Amici di Maria De Filippi, ma ora il meccanismo è diverso.

“Ho un atteggiamento super positivo – ha detto la cantante salentina -, nonostante il momento complicato e difficile. Abbiamo la possibilità di fare questo lavoro meraviglioso, sono contenta di fare questa avventura. Sono contenta anche degli altri giudici”.

Sul debutto a X Factor 2020 Emma rivela a Cattelan: “Spero di essere all’altezza del ruolo. Ho sempre amato le sfide. Stiamo vivendo un periodo ‘strano’ e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà ‘diversa’ dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno”.

Ma una domanda su tutti è balzata agli occhi, la reazione della sua madrina artistica, Maria De Filippi