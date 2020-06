Una madre di 34 anni, per scampare ad un incendio divampato nella sua abitazione di Torino, si è gettata dal terzo piano con in braccio la figlia. Le due sono rimaste gravemente ferite.

Dramma stamane a Torino, dove una madre si è lanciata dal balcone del suo appartamento insieme alla figlia di soli 8 mesi. La donna si sarebbe gettata nel vuoto per scampare ad un incendio che era divampato all’interno della sua abitazione, sita in via Rondissone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la madre e la bambina, rimaste ferite gravemente in ospedale. Per via del fumo, provocato dal rogo, una vicina di casa 80enne è rimasta intossicata ed è stata anch’essa presa in cura dai medici. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con diversi mezzi.

Una donna di 34 anni ha deciso di gettarsi dal balcone insieme alla figlioletta di 8 mesi per scampare ad un incendio divampato in casa. È accaduto questa mattina, venerdì 12 giugno, in via Rondissone, nel quartiere Barriera di Milano. Secondo quanto riportato da Fanpage, la 34enne, accorgendosi delle fiamme, ha preso in braccio la figlia e si è gettata nel vuoto dal terzo piano non avendo altre vie di fuga. Piombate sul marciapiede sottostante, madre e figlia sono rimaste gravemente ferite.

Sul posto, allarmato dai residenti della zona, è immediatamente arrivato il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure alle due e le ha trasportate d’urgenza in due diversi ospedali del capoluogo piemontese. A causa dell’incendio, una vicina di casa 80enne sarebbe rimasta intossicata ed è stata anch’essa soccorsa dai medici. Intervenute anche diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e fatto evacuare l’edificio.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio, ma dai primi accertamenti, come riporta Fanpage, pare che il rogo possa essersi generato dal vano dell’ascensore in legno dello stabile.