La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 12 giugno

La Protezione Civile ha aggiornato il bollettino e la mappa regione per regione relativi all’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia.

Prosegue il trend positivo registratosi nelle ultime settimane relativo all’epidemia da coronavirus che ha messo in ginocchio il nostro Paese. A confermarlo è il nuovo bollettino della Protezione Civile pubblicato nel pomeriggio di oggi. Stando al nuovo aggiornamento sono saliti i casi di contagio complessivi, ma i soggetti attualmente positivi sono scesi sotto la soglia dei 30mila, cifra che era stata superata lo scorso 19 marzo. Aumentano ancora i guariti che ad oggi rappresentano oltre il 70% delle persone risultate positive al virus in Italia.

Leggi anche —> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 12 giugno

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 12 giugno, 56 nuovi decessi

Il Dipartimento della Protezione Civile nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, ha pubblicato il nuovo aggiornamento relativo all’epidemia di coronavirus. Stando alla nota odierna, nelle ultime 24 ore si sono registrati 163 nuovi casi di contagio che hanno portato il bilancio totale a 236.305. Di questi sono 28.997 gli attualmente positivi, ossia 1.640 in meno di ieri. Anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva diminuiscono (-9), ad oggi sono 227 in totale.

Come riporta il nuovo aggiornamento, le persone guarite sono salite a 173.085 con un incremento di 1.747 unità nelle ultime 24 ore. Purtroppo anche i decessi salgono: ad oggi il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza è di 34.223 morti, 56 in più di ieri.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, venerdì 12 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 91.204 – 16.405 – 57.775;

– Piemonte – 30.989 – 3.996 – 24.096;

– Emilia Romagna – 28.028 – 4.196– 22.015;

– Veneto – 19.199 – 1.967 – 16.383;

– Toscana – 10.165 – 1.080 – 8.575;

– Liguria – 9.871 – 1.516 – 8.106;

– Lazio – 7.916 – 781 – 4.913;

– Marche – 6.752 – 993 – 5.009;

– Campania – 4.608 – 430 – 3.832;

– Puglia – 4.515 – 532 – 3.544;

– Trento – 4.443 – 464 – 3.911;

– Sicilia – 3.455 – 279 – 2.335;

– Friuli Venezia Giulia – 3.290 – 342 – 2.840;

– Abruzzo – 3.271 – 453 – 2.290;

– Bolzano – 2.608 – 291 – 2.216;

– Umbria – 1.436 – 76 – 1.336;

– Sardegna – 1.363 – 131 – 1.190;

– Valle d’Aosta – 1.191 – 144 – 1.038;

– Calabria – 1.161 – 97 – 1.017;

– Molise – 439 – 23 – 302;

– Basilicata – 401 – 27 –362.

Leggi anche —> Coronavirus, nuovi casi nel cluster di Roma: le ultime

Leggi anche —> Mascherine e distanze addio, per Arnaldo Caruso “saranno inutili”

Non ci sono stati nuovi decessi nelle ultime 24 ore a Trento e Bolzano ed in nove regioni italiane. Zero nuovi casi di contagio in Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

La Regione Campania, come spiega la Protezione Civile ha comunicato un ricalcolo dei casi di contagio di meno 230 che, con un solo caso positivo da ieri, hanno fatto scendere il computo totale di 229 soggetti risultati positivi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.