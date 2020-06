Mascherine e distanze addio, per Arnaldo Caruso “saranno inutili”

Secondo il presidente della Società italiana di virologia le mascherine e le distanze di sicurezza in un futuro prossimo non serviranno. Il virus è meno aggressivo e anche se tornasse in autunno sarà come un’influenza

“Potrebbero non essere più necessarie mascherine, distanziamento sociale e sanificazioni” è questa la bomba mediatica lanciata da Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia.

Secondo lo studioso il coronavirus è oggi meno aggressivo rispetto alla sua comparsa e questo perché “il virus si sta adattando all’uomo diventando meno pericoloso” ha detto. Ne sono la dimostrazione il calo dei contagi delle ultime settimane e la carica virale che si trova nei tamponi. Ma non tutto è detto ancora. “Non si possono escludere concause come l’effetto delle temperature più elevate – ha detto il virologo – e il filtro dovuto alle mascherine e alle distanze”.

E Caruso non ha dubbi nemmeno su una seconda ondata del virus. Certo potrebbe ripresentarsi, ha ammesso, ma di certo in modo “più innocuo o aggressivo – ha puntualizzato – In genere però dovrebbe smorzarsi e potrebbe diventare davvero come un’influenza”.

Sintomatologia minima e modesta dunque per la seconda fase dell’epidemia secondo il presidente della Società italiana di virologia. Ed è così che per azzardare, ipotizza addirittura che “prendere il coronavirus nelle prossime settimane potrebbe avere il risvolto positivo di raggiungere un’immunità di gregge”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale su gossip, news, televisione e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Mascherine addio, l’Oms diffonde un messaggio diverso da Caruso

È in questa visione assolutamente positiva che Caruso guarda già ad un futuro non troppo lontano nel quale non servirà più usare le mascherine, anche nei luoghi pubblici e al chiuso.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, parla il ministro Speranza: “Il nemico non è mutato…”

E sull’uso delle mascherine si è espressa anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ricordando a tutti, a livello mondiale, che è proprio l’uso di questi dispositivi che riesce a limitare in gran parte la percentuale di contagio. È per questo che L’Oms invita i governi a stimolarne l’uso, soprattutto nei Paesi dove il virus è ancora in profonda diffusione. Invito rivolto anche al personale medico e sanitario, di usarla sempre anche con i pazienti non Covid.

LEGGI ANCHE –> Approvato il Family Act, tutte le novità per le famiglie

Due linee discordanti per il momento e nella quale quella di Caruso è una voce fuori dal coro. Certo la sua è un’opzione futura ma sentirla, al momento, desta dubbi.