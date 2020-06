Monica Bellucci sempre più sensuale pochi secondi e boom di like – FOTO

Grande successo di like e complimenti ha riscosso l’ultima foto pubblicata da Monica Bellucci tramite il suo profilo Instagram

Numerossimi follower seguono tutti i giorni Monica Bellucci sui social network. Pensate che il suo Instagram ha superato i 3,2 milioni di utenti. La famosa attrice è apprezzata sia per la bellezza unica che per la sua bravura.

Non a caso la classe ’64 ha partecipato a film celebri in tutto il mondo, come Dracula di Bram Stoker, Dobermann, Asterix e Matrix Reloaded. Da alcuni giorni la donna originaria di Città di Castello ha modificato integralmente il suo look. Addio, almeno per ora, alla sua lunga chioma per dare il benvenuto a un carré con frangia.

Monica Bellucci e il suo look particolare ed elegante | Successo su Instagram – FOTO

È di pochi minuti fa un nuovo post da parte dell’attrice. Una foto splendida che ha mandato i fan in visibilio. La donna è infatti molto elegante con addosso un vestito particolare ed elegante. Uno stile che ha conquistato aL primo sguardo gli ammiratori dells bella Monica.

Lo dimostra il fatto che questi ultimi in pochi minuti hanno subissato il contenuto di ‘likes’ e commenti positivi nei suoi confronti.