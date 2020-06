Rita Dalla Chiesa al mare da giovane: la conduttrice irriconoscibile e bellissima nelle foto scattate quando aveva solo 28 anni.

Rita Dalla Chiesa è una delle conduttrice più elegante della televisione italiana. Seria e professionale, ha alle spalle una carriera lunghissima. Opinionista fissa del programma Italia Sì condotto da Marco Liorni, la Dalla Chiesa è stata ospite del programma di Raiuno “Io e te”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Naike Rivelli, l’intimo è inesistente: Per fortuna ci sono rimaste le mutande VIDEO

Ai microfoni di Pierluigi Diaco si è raccontata come donna e come professionista e, tra le tante foto della sua carriera e della sua vita privata sono spuntate anche quelle in cui era giovanissima e bellissima. In particolare, Diaco ha mostrato una foto scattata durante una vacanza in cui la Dalla Chiesa indossava un copricostume. All’epoca, Rita, come ha svelato lei stessa, aveva solo 28 anni ed era già diventata mamma della sua Giulia.

Una foto in cui appare assolutamente bellissima e in perfetta forma e che ha ipnotizzato i telespettatori davanti ai teleschermi.

Rita Dalla Chiesa da giovane: le foto che incantano i fan

Curiosi di scoprire com’era Rita Dalla Chiesa da giovane? Cliccate su successivo