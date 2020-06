Splendida Sabrina Salerno: la cantante ligure è sempre bellissima e mantiene lo stesso magnifico aspetto di quando ci fece sognare negli anni ’80.

Visualizza questo post su Instagram Bikini o costume intero? 👙☀️ Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 12 Giu 2020 alle ore 12:06 PDT

Ma come fa Sabrina Salerno ad apparire sempre così bella? Come fa ad essere sempre splendida come negli anni ’80? Chi oggi viaggia sulla cinquantina o anche più di anni capirà benissimo di cosa stiamo parlando. La cantante ligure ammaliò in tantissimi con le sue hit che ti facevano capire che era sempre estate e che quei tempi sembravano assai più felici.

Lei ora di anni ne ha 52, ma francamente non li dimostra affatto. La Salerno spesso si fa vedere con indosso i suoi costumi da bagno. Che le stanno benissimo. Un vero incanto, anche meglio di tante ragazzine, famose e non, che si assurgono a donne. Ma per essere una femmina vera, di quelle con la ‘F’ maiuscola, in molte ne hanno di strada da fare.

Sabrina Salerno, bella da togliere il respiro

Come sempre, per lei c’è una pioggia di like da parte dei suoi ammiratori. In tatti sono pazzi di lei e la amano alla follia. Ma il suo cuore appartiene soltanto al marito Enrico Monti, con il quale sta assieme da oltre 25 anni, ed al loro figlio. “Sono state le mie colonne portanti durante la quarantena, senza di loro non so come avrei fatto”, ha dichiarato di recente Sabrina. Che continua sempre ad incantare.

