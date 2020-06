Usa, sondaggi da incubo per Trump: il favorito alla Casa Bianca è un altro

Sondaggi da incubo per Trump, il caso Floyd ha peggiorato la situazione. Joe Biden invece continua ad avanzare verso la Casa Bianca

Donald Trump attendeva con impazienza questo momento. I raduni politici che gli daranno l’opportunità di galvanizzare la sua base elettorale riprenderanno il 19 giugno a Tulsa, in Oklahoma. E’ previsto il tutto per mercoledì 10 giugno. Non ha dato indicazioni di possibili misure per ridurre il rischio di contaminazione mentre la pandemia di Covid-19 progredisce negli Stati finora risparmiati. Il presidente degli Stati Uniti spera in questa occasione di uscire dalla posizione difensiva a cui è stato costretto dallo scoppio della malattia a marzo. Le manifestazioni contro la violenza della polizia innescate dalla tragica morte di George Floyd, un uomo afroamericano soffocato dal ginocchio di un agente a Minneapolis, hanno peggiorato la situazione.

Sondaggi da incubo per Trump

La sua immagine è stata danneggiata da questi tre mesi di crisi. Secondo l’aggregatore di sondaggi del sito RealClearPolitics, il suo tasso di approvazione è sceso dal 47% al 42% durante questo periodo. Le opinioni contrarie sono aumentate nella stessa proporzione. Le medie delle misure delle intenzioni di voto calcolate da RealClearPolitics mostrano che il suo avversario democratico, Joe Biden, aveva un vantaggio doppio rispetto a quello di Hillary Clinton il 10 giugno alla stessa data del 2016 (8,1 punti contro 3.8). Questi risultati sono puramente indicativi poiché le elezioni si svolgono a livello statale, ma l’ex vicepresidente è anche davanti al suo avversario per il momento nella maggior parte degli Stati chiave del 2016, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Lo steso nella vecchia roccaforte repubblicana dell’Arizona.

Il divario tra i due uomini rimane vicino al margine di errore in molti sondaggi. La valutazione di allerta è quindi lungi dall’essere raggiunta, ma Donald Trump non è ovviamente a suo agio nella sequenza aperta dalla morte di George Floyd