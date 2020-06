Turismo, impennata di prenotazioni ad agosto in una regione

Turismo, impennata di prenotazioni: è la riscossa della Campania: “Sarà Boom ad agosto”. La campagna “Campania sicura” sta funzionando

C’è una regione del paese che sta dando già i primi segnali di ripresa del turismo. Si tratta della Campania che ha fatto registrare un’impennata improvvisa di prenotazioni nelle ultime giornate. La fiducia in una delle aree meno colpite del paese dall’emergenza coronavirus sta circolando. Del resto, negli Stati Uniti l’autorevole New York Times consigliava agli americani la Campania quale meta più sicura per trascorrere le proprie vacanze. Negli Usa hanno pesato anche i servizi accurati sugli ospedali Cotugno e Pascale hanno influito sull’indicazione. Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania è stato raggiunto dai microfoni de Il riformista confermando il trend:

“Boom di prenotazioni turistiche ad agosto In Campania? Ne siamo felici, anche al nostro osservatorio sono arrivate queste informazioni. E’ un lento ritorno alla normalità, ricordando gli importanti investimenti fatti nella nostra regione negli ultimi 20 anni. Questi sono stati volti a migliorare la qualità dell’offerta per il cliente (anche nel rapporto qualità prezzo), la fruibilità delle bellezze della nostra regione attraverso una maggiore e migliore qualità dei servizi”. Il presidente indica la strada a tutti gli esercenti del comparto. Questo ritorno va interpretato come un’opportunità per confermare la fiducia che i turisti stanno rivolgendo alla regione. Una fiducia che va confermata offrendo servizi che trasmettano sicurezza al turista. Dal rispetto delle norme igieniche all’organizzazione in termini di distanziamento sociale ancora necessario.

Turismo, impennata di prenotazione in Campania

Sul ritorno potrebbe aver pesato anche la campagna della Regione Campania “Campania sicura”, diretta a informare gli operatori del settore sui numeri della Campania che certificano il grado di sicurezza del territorio. La Campania, così come tutto il Sud, si avvia per agosto ad avere contagi zero. In tante regioni del Meridione la quota zero è già storia da diversi giorni.