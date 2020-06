Un gesto d’amore inaspettato per Romina. La cantante lo mostra sui social e così tutto il web ne è a conoscenza. Al bano sarà stato perdonato?

E’ guerra tra Romina e Loredana. Se prima la giovane moglie di Al Bano era solo un po’ gelosa del rapporto tra il marito e la sua ex moglie, ora è furiosa. I due non sono stati solo sposati ed hanno dato al mondo una famiglia meravigliosa, ma sono anche colleghi, la coppia di cantanti italiani tra le più conosciute al mondo. Tutti ricordano “Nostalgia canaglia” o “Felicità”. E questo a Loredana non va proprio giù.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Romina Power, la foto in spiaggia : “E’ rassegnato” -foto

Romina e Al bano, una coppia intramontabile

Circa un mese fa è stato il compleanno di Al Bano ma alla festa, organizzata dalla Lecciso, Romina non è stata invitata. E c’è di più Al Bano non ha voluto leggere la poesia che l’ex moglie ha scritto per lui per augurargli un buon compleanno. Una vera delusione per la cantante italo-americana. Così il suo collega e ex marito, per farsi perdonare, ha compiuto un gesto inaspettato per la donna. “Una vitellina appena nata a Cellino e chiamata Romina”, scrive la cantante sui social. Al Bano avrebbe dato il nome della sua ex moglie ad un vitellino nato nella tenuta di famiglia. Un dono di altri tempi e ben gradito da Romina che ama la natura e i suoi paesaggi. Il suo profilo social, infatti, è pieno di foto di posti incontaminati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ornella Muti e quel bacio in Bocca con Pozzetto – Foto

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno Puglia 💚 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 6 Giu 2020 alle ore 12:52 PDT

Romina ha trascorso la quarantena nella casa di Al Bano che l’uomo ha costruito per lei all’interno della Tenuta di Cellino San Marco, dopo il divorzio per permettere all’ex moglie di poter vivere insieme ai suoi figli senza troppi problemi e difficoltà.