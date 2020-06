Siparietto Vissani Al Bano pensione. Il cantante svela di percepire una cifra bassa nonostante tanti anni di contributi. E lo chef gli spiega una cosa.

Botta e risposta tra Al Bano e Gianfranco Vissani sulle pensioni per gli artisti, che stanno facendo discutere in questo periodo di crisi economica legata alla epidemia. Non sono pochi i volti noti dello spettacolo che hanno chiesto pubblicamente di avere un sostentamento, perché con quello che guadagnano adesso come indennità non basta loro.

Su tutti c’è Sandra Milo, che ha già parlato delle sue problematiche in diverse ospitate in televisione. Per quanto riguarda Al Bano, già pochi giorni fa lui aveva rivelato i grossi problemi economici in cui versa la sua azienda. “Di questo passo resisterò un solo anno”. Ora, intervistato dall’Agi, il 77enne cantante di Cellino San Marco afferma di avere una pensione da 1470 euro al mese. “Qualora le cose dovessero andare male e dovessi ritrovarmi a vivere con la sola pensione, non me la passerei molto bene. Fino a qualche mese fa la cifra poi era di 1370 euro. E non so come sia possibile visto che ho sempre versato i contributi fin da quando ho cominciato a fatturare”.

Al Bano pensione, Vissani prende più del doppio: “Non so perché”

Il cantante non riesce a spiegarsi il motivo di una cifra a suo dire così bassa. “È una cosa che accade sin dai tempi in cui facevo il contadino in Puglia o il metalmeccanico a Milano”. Il quotidiano ‘Il Tempo’ poi mostra un filmato in cui Al Bano beve un caffè assieme al direttore Franco Bechis ed a Gianfranco Vissani. Anche qui si parla della questione pensioni. Ed interviene lo chef. “Mi stupisco della indennità così bassa di Carrisi. Io percepisco 3500 euro dopo 40 anni di lavoro in Rai in cui ho scaricato tanto. Inoltre sono anche giornalista”.

