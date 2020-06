Appartamento in affitto: consigli su come sanificare la casa vacanza

Come sanificare l’appartamento in affitto per le vacanze, pochi e semplici consigli per un soggiorno sicuro

Dopo la fine del lockdown sono in tanti gli italiani che sceglieranno di trascorrere le proprie vacanze approfittando di appartamenti in affitto. La preoccupazione di molti però sarà quello di passare i giorni di ferie in luoghi sicuri e sanificati. Di solito le case vacanza sono già arredate e piene di accessori e suppellettili la cui igienizzazione potrebbe rovinare i primi giorni di meritato relax. In realtà basta seguire pochi e semplici passaggi per ritrovarsi in breve tempo una casa pulita e sicura.

Da dove iniziare per sanificare l’appartamento in affitto

Arrivati nella casa presa in affitto per le vacanze potreste già trovare dei detersivi per la pulizie, a voi la scelta sull’utilizzo. L’importante è di scegliere prodotti igienizzanti che siano adatti alle superfici che dovrete trattare. Ricordatevi di sanificare la lavatrice, basterà eseguire un lavaggio a vuoto a 60 gradi usando magari prodotti appositi o un po’ di candeggina. Anche l’aceto, come insegnano le nonne, è efficace. Nella pulizia della casa bisogna dedicarsi anche ad alcuni elementi che di solito potrebbero essere dimenticati, sedie e tavoli per esempio. In cucina, fra le prime operazioni da fare c’è indubbiamente la pulizia del frigorifero per la quale potete usare il sempre efficace aceto oppure un prodotto specifico. Per quanto riguarda la pulizia del bagno, nel caso in cui ci fosse molta polvere è bene rimuoverla prima con uno straccio vecchio e poi adoperare detergenti igienizzanti. Fondamentale è anche dedicarsi alla pulizia di porte e alla sanificazione di interruttori e telecomandi qualora fossero presenti. Disinfettate anche le grucce, gli stendini, le mollette e i fili che userete per appendere il bucato.

Seguendo questi piccoli consigli dopo appena qualche ora sarete pronti per godervi la meritata villeggiatura in un ambiente sanificato.