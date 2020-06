Barbara D’Urso, lo scatto “appena sveglia” e senza trucco – FOTO

Barbara D’Urso, lo scatto “appena sveglia” e senza trucco. 63 anni e non sentirli

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della Mediaset. Dal 2000 è super presente nella nostra televisione con i numerosi programmi che conduce, sia durante la settimana che di domenica. Per non parlare di quelli in prima serata. Da circa un anno sta conducendo anche un programma in prima serata che si chiama Live non è la D’Urso, che è una sorta di Domenica Live ancora più lunga.

Barbara D’Urso, che schianto appena sveglia!

Barbara sui social è molto seguita. In questi anni ha raggiunto anche un pubblico più giovane con la conduzione dei suoi numerosi programmi. Pomeriggio 5, Domenica Live, Live non è la D’Urso e Grande Fratello. È molto vicina al pubblico dei giovani che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Nonostante i suoi 63 anni sembra una ragazzina, sia di spirito che esteticamente: sa essere molto vicina ai ragazzi, riuscendo a capire perfettamente cosa piace loro. Per non parlare del suo aspetto fisico: nonostante la sua età sembra molto più giovane di tante sue coetanee.

Barbara è molto attiva sui social e posta tantissime foto che la ritraggono in diversi momenti della giornata. L’ultimo che ha postato ha colpito particolarmente i suoi fans: nella foto Barbara è appena sveglia e senza trucco. Ha ricevuto subito tantissimi commenti, una pioggia di complimenti per la conduttrice più amata di sempre.

