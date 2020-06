Coronavirus Usa, il Covid-19 non conosce classi d’età: ventenne salvata da un doppio trapianto dei polmoni.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo. I casi accertati sul pianeta sono più di 7 milioni mentre i decessi ammontano a 413mila. Il nuovo Covid-19 è pericolosissimo per gli anziani ma nessuno può sentirsi al sicuro: fin dall’inizio dell’emergenza tantissimi giovani hanno avuto non poche difficoltà nel combattere il nemico invisibile. Qualche settimana fa i polmoni di un ragazzo di 18 anni e senza malattie progresse furono completamente ‘bruciati’ dal virus: per salvare il ragazzo è stato necessario un trapianto. Situazione simile anche negli Stati Uniti: una ragazza di appena venti anni è stata salvata dai medici.

Coronavirus Usa: ventenne salvata da un doppio trapianto

Gli Stati Uniti sono il paese più colpito al mondo. La furia del nuovo coronavirus si è abbattuta sugli States: 2 milioni i casi confermati con 116mila decessi. Negli Usa è stato effettuato il primo trapianto doppio di polmoni su un paziente Covid-19. L’intervento è stato eseguito al Northwestern medicine University Hospital di Chicago su una donna di appena venti anni. La ragazza era in gravissime condizioni e stava attaccata alle macchine per respirare. La 20enne è adesso in buone condizioni ma il percorso di riabilitazione sarà decisamente lungo. Nonostante l’intervento, la ragazza ha ancora bisogno del ventilatore perché il virus ha danneggiato non solo i polmoni ma anche i muscoli toracici.

La dottoressa Bharat ha riferito al New York Post che il trapianto non è per tutti i pazienti Covid ma per giovani con danni polmonari permanenti che non riescono a staccarsi dal ventilatore.