Elettra Lamborghini confessa il suo “più grande segreto”

Elettra Lamborghini svela ai suoi fan che ha un piccolo problema che potrebbe risolvere con una operazione ma per il momento non ci pensa proprio

Elettra Lamborghini, la sensualissima e scatenata cantante bolognese, regina del twerking, lascia una confidenza a tutti i suoi fan. Mentre si sta preparando al matrimonio con Afrojack, seguita da Enzo Miccio, si confida con chi la segue da sempre.

Tra preparativi, allenamento e del tempo dedicato anche ai suoi amati cavalli, la giovane ereditiera che da molti è rinominata “La Paris Hilton italiana”, trova sempre il tempo per parlare con i suoi followers.

Nelle sue ultime Instagram Stories ha confessato di avere un problema alla mandibola che la porta a fare rumore quando mangia. Lei però non sente dolore e per il momento non ci pensa proprio ad andare sotto i ferri. Una delicata operazione alla mandibola risolverebbe tutto, ma per il momento per Elettra è no. E c’è un motivo preciso.

