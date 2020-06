Elisa super mamma, partorisce e poi discute la tesi

Elisa è la neomamma friulana che a poche ore di distanza ha dato alla luce il suo piccolo all’alba e poi si è anche laureata con 110 e lode

Elisa Floreani è una giovane e super mamma. Lei, neomamma friulana, ha avuto l’onore di vivere nello stesso giorno due grandi emozioni: diventare mamma prima e laurearsi dopo, a pochissime ore di distanza. È la storia che riporta Fanpage.it e che racconta una piccola grande impresa compiuta dalla giovane che è diventata dottoressa per la seconda volta.

Discussione della tesi a distanza come è diventato “normale” al tempo dell’emergenza sanitaria ma dal letto di ospedale. E’ successo tutto giovedì 11 giugno, una giornata indimenticabile per la 29enne di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Riccardo, il suo piccolo, è venuto alla luce all’alba. Solo il primo appuntamento della giornata per Elisa che solo 10 ore dopo ha discusso la sua tesi di laurea in video conferenza con i suoi professori dell’Università di Udine che le hanno conferito il titolo di dottoressa in Scienze della formazione primaria con il massimo dei voti, 110 e lode.

LEGGI ANCHE —> Jennifer Aniston e Fedez: “Ci scambiamo messaggi”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Elisa super mamma, seconda laurea grazie alla didattica a distanza

“È stato un giorno memorabile – ha dichiarato Elisa – Dopo la nascita di Riccardo mentalmente avevo già rinunciato alla laurea. Devo ringraziare tutto il reparto che mi ha incoraggiato e preparato”. Per Elisa è la seconda laurea quella in Scienze della formazione primaria che è arrivata dopo quella in Economia. Un ramo che la neomamma ha deciso di mettere da parte per dedicarsi all’insegnamento.

LEGGI ANCHE —> Virus mutato | i ricercatori avvisano | “Ora è più contagioso”

“Senza la didattica a distanza, in effetti, Elisa avrebbe dovuto rimandare tutto a luglio” hanno confermato dall’Ateneo. Si perché Elisa aveva organizzato tutto nei minimi dettagli. Prima la laurea e poi il coronamento di diventare mamma. Tutto scombussolato dal piccolo Riccardo che ha deciso di venire al mondo prima del previsto.

“Mercoledì sono andata per il monitoraggio di routine e hanno deciso di ricoverarmi – ha raccontato Elisa – È stata una fortuna, nella notte ho avuto improvvisamente delle perdite”. Così il ricovero e il parto in anticipo, ma Elisa con al suo fianco il marito Alessandro non ha mollato, sempre energica per sua indole.

“Io sono abituata a fare mille cose – ha concluso – Non mi sentivo per niente stanca, anche se l’emoglobina si era dimezzata e i medici mi dicevano di fare presto”.