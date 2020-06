Elisabetta Gregoraci lato B da arresto cardiaco, che spettacolo – FOTO

Elisabetta Gregoraci lato B da arresto cardiaco, che spettacolo. I suoi followers impazziscono dopo l’ultimo scatto

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più famose della televisione. Tra la sua storia con Briatore e la sua partecipazione a Made in Sud come presentatrice, negli ultimi anni ha raggiunto un successo non indifferente. Da lì ha cominciato ad essere seguitissima sui social dove ogni giorno lei pubblica scatti e storie su Instagram.

Elisabetta Gregoraci, lo scatto sui social fa impazzire i suoi followers

Elisabetta pubblica sempre tantissime foto sui suoi social, rendendo i followers partecipi della sua vita di tutti i giorni. L’ultimo scatto che ha pubblicato in particolare ha fatto impazzire i fans che ogni giorno la seguono con costanza e con affetto. Nello scatto Elisabetta è di spalle, salta in aria e il primo piano ci sono le sue curve mozzafiato. Sotto la foto è possibile leggere numerosi commenti.

“Sei bellissima, quanto pagherei per passare l’estate insieme a te! Beato chi ti è accanto!”

I commenti non si sprecano in proposito e gli utenti non hanno tutti i torti: Elisabetta è davvero bellissima.