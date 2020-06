Laura Pausini in versione sexy, pantaloncini invisibili – Foto

Laura Pausini in versione sexy dopo la quarantena: l’artista tira fuori la sua femminilità e voglia di vivere sfoggiando delle gambe perfette, foto.

Bellissima, con dei pantaloncini che le lasciano scoperte le gambe, Laura Pausini incanta tutti. “Ragazzi, qui bisogna che proviamo a essere allegri e positivi, ma senza dimenticare ciò che abbiamo vissuto nei mesi scorsi e che dobbiamo continuare ad affrontare… Sta per arrivare l’estate e quindi oggi va così, con un po’ di colore addosso e nell’anima!“, scrive la cantante sfoggiando un look quasi estivo.

Laura Pausini incinta? La cantante risponde a Jonathan Kashanian

Laura Pausini è incinta? A lanciare l’indiscrezione è stato Jonathan Kashanian all’interno del programma di Raidue “Detto fatto”.

Jonathan l’ha inserita tra le celebrità più belle motivando così la sua scelta: “Consegno il primo posto di oggi a una donna, una mamma, la popstar più famosa in Italia, che ci segue spesso: Laura Pausini. Recentemente ha stupito tutti con una foto senza trucco, sembra una bambina. Hanno detto ‘non è possibile, è una foto di anni fa…’, ma è rimasta uguale. Laura, non è passato un giorno per te“.

Poi ha aggiunto: “Vi dico una cosa? I fan sospettano che sia così radiosa perché forse è in dolce attesa, e lei non l’ha proprio smentito categoricamente. Se ci guardi, chiamaci e dicci se sei in dolce attesa!“.

La Pausini, però, ha prontamente smentito: “Nope, non sono incinta @dettofarrorai. La foto è di qualche anno fa, comunque, grazie alla mamma per la pelle e al fatto che non prendo mai il sole“.