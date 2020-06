Miur, la scuola potrebbe ripartire lunedì 14 settembre

Il Ministero dell’Istruzione propone la data per la ripartenza della scuola con le lezioni in classe interrotte a causa del coronavirus

La scuola tenta di ripartire dopo lo stop causato dal Covid-19. Mentre fra pochi giorni, precisamente il 17 giugno, i maturandi saranno chiamati a sostenere un insolito esame con studenti che eccezionalmente affronteranno la prova esclusivamente in forma orale al posto delle tradizionali scritte. Uno dei più grandi nodi da sciogliere per il Governo è indubbiamente la ripresa delle lezioni a scuola che a causa del Covid-19 si sono bruscamente interrotte a marzo. Al momento il Ministero sta ancora valutando diverse ipotesi per quanto riguarda la modalità della ripresa delle lezioni mentre la data che potrebbe proporre a breve alle Regioni per l’avvio del nuovo anno scolastico ipoteticamente sarebbe quella del 14 settembre.

Le ipotesi del Ministro Azzolina per la scuola

Nei giorni scorsi sono circolate diverse indiscrezioni per quanto riguarda la data della riapertura delle scuole. Inizialmente come possibile data si era parlato del 23 settembre, dopo lo svolgimento delle elezioni regionali. Tale ipotesi però non ha trovato l’approvazione delle Regioni e delle famiglie. Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione aveva successivamente ipotizzato un ritorno tra i banchi per il 1° settembre. A tornare in classe in questo caso sarebbero stati solo gli studenti che avrebbero avuto bisogno di recuperare le insufficienze. Al momento la data più probabile proposta dal Miur resta quella del 14 settembre, su tale ipotesi si aspetta però il confronto fra Governo e Regioni. A proposito il ministero ha dichiarato che “la decisione deve essere presa insieme alle Regioni, con l’aiuto di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile“.

Intanto, i genitori degli studenti scenderanno in piazza il 25 giugno per una manifestazione di protesta. Quello che le famiglie lamentano è proprio una maggiore chiarezza proprio sul tema della riapertura delle scuole.