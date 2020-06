Perugia, una ragazza di 15 anni è stata violentata da un suo amico. Tutti i giornali locali riportano la notizia, ora spetta agli inquerenti indagare

Choc nel capoluogo umbro. Perugia fa da cornice all’ennesimo stupro. L’orrore è accaduto tra la notte di mercoledì e giovedì, una ragazza di 15 anni è stata violentata da un suo amico con il quale era uscita a bere. I giornali locali hanno riportato la notizia. La giovane ha denunciato subito l’evento e ora si trova ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni. E’ stata aperta un’indagine del caso, gli agenti stanno lavorando alle varie ipotesi.

Perugia, 15enne stuprata

E’ stato un amico a violentare la ragazza di appena 15 anni. Il giovane ha qualche anno in più di lei, è maggiorenne. Condotta in ospedale ai medici – emerge dalla ricostruzione dei quotidiani – ha riferito la violenza ed è stato quindi attivato il percorso protetto del codice rosa con l’intervento dei carabinieri. Sentita dai militari, la quindicenne avrebbe già indicato il nome del suo presunto aggressore: con lui – scrive la Nazione – avrebbe prima bevuto qualcosa e poi fatto una breve passeggiata in centro. Quanto successo poi è ancora al vaglio del personale dell’Arma. L’indagine è condotta dai carabinieri coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini. Non è ancora chiaro quali fossero i rapporti tra i due.

La giovane, scrive il Corriere dell’Umbria, è ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia: la violenza sarebbe avvenuta intorno alla mezzanotte nella centralissima via Bontempi, vicino piazza Danti. Le indagini continuano, bisogna fare luce su quanto è successo. La vittima ha già fatto il nome del ragazzo che verrà interrogato dagli agenti per scoprire la verità.