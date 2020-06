Ragazza spintonata in mare dal fidanzato è grave: la vicenda

Una ragazza napoletana è stata spintonata dal fidanzato in mare. Il trasporto in ospedale è inevitabile: la situazione

Una ragazza di 22 anni di nome Amanda ha trascorso attimi di paura quella notte che stava per risultarle fatale. Tutto è iniziato mercoledì sera quando il suo giovane fidanzato, Gennaro si era recato in sua compagnia in un locale notturno di Nisida.

Ma le cose non sembrano andate con il verso giusto sin dal principio. Quella notte il buttafuori del locale, colui che racconta i fatti sorvegliava la situazione all’esterno. L’abitudine a prestare attenzione da parte sua aveva portato a seguire in toto l’evoluzione della vicenda.

I due innamorati erano agitati e inveivano l’uno contro l’altro, presi da un litigio a furor d’animo. Fortunatamente il sorvegliante del luogo aveva seguito tutto per filo e per segno e quando Gennaro ha utilizzato la forza sulla fidanzata, la situazione è precipitata.

L’evoluzione della vicenda: la cartella clinica della ragazza