Chiara Ferragni e Fedez, buca al ristorante: il proprietario racconta tutto. “È stato un brutto gesto, era tutto pesce fresco, abbiamo dovuto buttare via tutto”

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo il weekend alle Cinque Terre, alloggiando in un piccolo hotel di Manarola. Per la serata di venerdì hanno organizzato una cena a tarda ora, in un noto ristorante di Riomaggiore “Rio Bistroit”. Dopo aver dato buca al ristorante, il titolare ha voluto denunciare l’accaduto sia sui social che in un’intervista telefonica a “Il Giornale”.

Chiara Ferragni e Fedez danno buca al ristorante all’ultimo minuto, il proprietario “denuncia” sui social l’accaduto

“Non so cosa sia successo, forse si sono impauriti perché c’era troppa gente e sono tornati indietro, fatto sta che a cena non sono venuti” comincia il titolare del ristorante. “In un momento di covid e post, dove la ristorazione sta soffrendo tantissimo, non è un comportamento da tenere da una persona come lui. Io non posso mandare via duecento persone per tenere il locale vuoto per lui, fino a tarda sera il personale è rimasto a lavoro e poi non viene perché c’è gente? Insomma è un personaggio famoso cosa si aspettava? Non è una questione di soldi, una persona che fa così non ha rispetto del lavoro degli altri, a me dei soldi non interessa molto, è il comportamento sbagliato, una questione di rispetto”.

Il titolare si è inoltre lamentato perché erano preparati a fare la migliore cena mai fatta nel loro ristorante, tutto pesce fresco preparato per l’occasione, tutto ciò per farsi una buona pubblicità e alla fine sono stati costretti a gettare via tutto.