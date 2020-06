Conte e lo scambio di messaggini con Miley Cyrus: il web si scatena

Tutto è cominciato da un tweet di Miley Cyrus, dove la cantante e attrice interprete di Hannah Montana, aveva taggato i profili ufficiali di alcuni capi di governo e li aveva pubblicamente invitati ad unirsi alla campagna internazionale “Global goal: unite for future”. A distanza di ore, è arrivata la risposta positiva del Presidente del Consiglio Italiano e del Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez.

Giuseppe Conte e Miley Cyrus si scrivono su Twitter: gli utenti si scatenano

Italy🇮🇹 and the world united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must stay united to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @GiuseppeConteIT? #GlobalGoalUnite⭕️ — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 12, 2020

Italy has been at the frontline of the fight against #COVID19 and is engaged in the ACT-Accelerator to ensure universal and equitable access to vaccines and treatments. International cooperation and solidarity are key to succeed. Together we will make it, Miley #GlobalGoalUnite https://t.co/NCq0xbBckM — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 13, 2020

Giuseppe Conte ha citato il tweet nel quale la pop star mondiale lo aveva taccato e, rivolta direttamente a lei, le ha scritto: “L’Italia è stata in prima linea nella lotta contro il Covid-19 ed è stata impegnata nell’Acceleratore ACT per garantire un accesso equo e universale a vaccini e trattamenti. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono fondamentali per avere successo. Insieme ce la faremo, Miley #GlobalGoalUnite”. Da qui è arrivata la risposta di Miley e i commenti di tutti gli utenti, che hanno assistito a questa chiacchierata tra loro da fuori e hanno apprezzato molto questo scambio di opinioni tra due persone così diverse e apparentemente così lontane tra loro.

Grazie mille ! Looking forward to new funding commitments on June 27 needed to provide access to treatments & a vaccine for everyone, everywhere. #GlobalGoalUnite https://t.co/aLjii17ymo — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 13, 2020

Questo ha dato modo al Presidente di essere ancora più vicino ai giovani, che seguono Miley Cyrus da quando erano bambini e lei era la famosa Hannah Montana su Disney Channel. Da due giorni sui social non si parla d’altro che di loro due. Tutti sul web scrivono: “Finalmente qualcuno si è deciso a salvare questo 2020! Grazie ragazzi!”.

