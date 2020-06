Coppa Italia, mercoledì la finale: statistiche e curiosità su Juventus-Napoli

Mercoledì 17 giugno si disputerà la finale di Coppa Italia Juventus-Napoli allo stadio Olimpico di Roma: statistiche e curiosità sulla gara.

Il Napoli è la seconda finalista di Coppa Italia. La squadra di Gattuso ha ottenuto un pareggio contro l’Inter nella semifinale di ritorno ed, in virtù della vittoria dell’andata per 1-0, ha staccato un pass per l’atto finale della competizione. In finale, mercoledì 17 giugno, dovrà affrontare la Juventus che ha eliminato in semifinale il Milan. Per i bianconeri si tratta della 19esima finale della coppa nazionale, record assoluto della competizione.

Coppa Italia, mercoledì l’atto finale allo stadio Olimpico: statistiche e curiosità su Juventus-Napoli

Mercoledì, allo stadio Olimpico di Roma, c’è in palio il primo trofeo calcistico della stagione: la Coppa Italia. A giocarselo saranno Juventus e Napoli, che hanno rispettivamente eliminato Milan ed Inter in semifinale. I bianconeri, in virtù di due pareggi contro il club lombardo, hanno conquistato la 19esima finale di Coppa Italia della propria storia, un record assoluto per la competizione. La Vecchia Signora possiede anche il record di trofei vinti: 13 in totale, davanti alla Roma che è riuscita a portare a casa la Coppa Italia 8 volte. La squadra partenopea, alla decima finale, è, invece, a caccia del sesto titolo.

Complessivamente Juventus e Napoli, nel corso della loro storia, si sono sfidate nella coppa nazionale 11 volte. Nel computo totale sono leggermente avanti i bianconeri con 5 vittorie, contro le 4 dei partenopei, 2, invece, sono i pareggi. Uno solo il precedente in finale, nel 2012. In quell’occasione a salire sul palco per alzare la Coppa era stata la società azzurra vincendo per 2-0 grazie alle reti di Cavani (su rigore) ed Hamsik, entrambe arrivate nella seconda frazione di gioco.

Il primo successo in Coppa Italia per la squadra bianconera è datato 8 maggio 1938, quando i bianconeri di Virginio Rosetta si imposero sul Torino nella doppia finale, all’andata per 3-1 ed al ritorno per 2-1. Il primo trofeo partenopeo arriverà 24 anni più tardi, nella stagione 1961-1962. Gli azzurri batterono in finale per 2-1 la Spal che aveva eliminato proprio la Juventus nel turno precedente.

Il successo più largo in una finale per i bianconeri risale all’ultima finale disputata, nel 2018, quando i bianconeri strapazzarono il Milan per 4-0 portando a casa il 13esimo titolo. Stesso risultato con cui il Napoli sconfisse il Verona nel 1976 (secondo titolo della sua storia).

La finale di venerdì, il cui fischio d’inizio è in programma alle 21, verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 con un pre partita dalle 20:30. Non sono previsti i tempi supplementari ed in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai rigori.